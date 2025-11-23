Slowenen sprechen sich gegen Sterbehilfe aus

Das Parlament hatte den Gesetzesentwurf im Sommer verabschiedet. Der slowenische Regierungschef Robert Golob rief die Bürgerinnen und Bürger auf, das Vorhaben zu unterstützen, „sodass jeder von uns für sich selbst entscheiden kann wie und mit welcher Würde wir unser Leben beenden“. Gegnerinnen und Gegner warfen der Regierung vor, alte und kranke Menschen „vergiften“ zu wollen. Die katholische Kirche argumentierte, die Legalisierung der Sterbehilfe widerspreche „dem Evangelium, den Naturgesetzen und der Menschenwürde“.