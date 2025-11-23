Angst um entführte Schulkinder in Nigeria

Kurz danach brachten Angreifer 38 Gläubige aus einer Kirche in ihre Gewalt. Mehrere Menschen wurden erschossen. Wie berichtet, konnten inzwischen 50 Schulkinder fliehen und zu ihren Familien zurückkehren. 253 weitere sind aber noch in der Gewalt der Entführer. Darunter sollen Kinder sein, die erst sechs Jahre alt sind. Um die Jüngsten besteht besonders große Sorge: Verschleppte werden in Nigeria unter harten Bedingungen festgehalten und kommen oft noch während laufender Verhandlungen oder während Sucheinsätzen ums Leben.