So kann man Tieren über den harten Winter helfen

Für viele Tiere beginnt jetzt die Zeit des Rückzugs: Der Winter steht vor der Tür. Vögel haben es gut, die können, wenn es kalt ist, einfach dorthin fliegen, wo es wärmer ist. Wie wir Menschen den Tieren helfen können, über den kalten Winter zu kommen.
Einerlei, ob Winterschlaf, -ruhe oder- starre, viele Tiere benötigen sichere und frostfreie Verstecke, um die kalte Jahreszeit gut zu überstehen. Mit einigen wenigen Tricks kann man unsere heimischen „Schlafmützen“ unterstützen: Ansammlungen von Ästen, Laub oder Kompost bieten den Tieren einen Haufen an Möglichkeiten. Und es gibt noch mehr Tipps!
