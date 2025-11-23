Trotz Jano-Schock: „Für solche Siege gekämpft!“

Vor dem Tor eiskalt

Bis dahin zeigte der GAK eine ansprechende Leistung, bot dem großen Favoriten stark Paroli. Nach dem Schockmoment dauerte es verständlicherweise aber etwas, bis die Spieler wieder auf der Höhe waren. Bis Schiri Ebner nach 64 Minuten auf den Punkt gezeigt hatte – Cvetkovic blockte einen Harakate-Schuss mit der Hand. Und auch der VAR bestätigte: Elfmeter für den GAK! Diese Chance ließ sich Kapitän Daniel Maderner nicht nehmen. „Dieser Treffer war extrem wichtig. Vor einem Monat haben alle gesagt, dass endlich Erfolgserlebnisse kommen müssen“, denkt der Stürmer zurück. „Für solche Siege haben wir hart gekämpft. Auf diese Leistungen können wir aufbauen.“