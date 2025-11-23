Peter Stöger „nicht gekränkt oder planlos“

Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel zwischen Rapid und GAK (1:2).
Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir haben uns von allem mehr erhofft. Spielerische Lösungen im offensiven Bereich, auch Galligkeit gegen den Ball, diese Duellbereitschaft, die notwendig ist gegen Mannschaften, die ganz unten stehen, das war für mich nicht ausreichend. Man muss in dieser Liga sein Niveau abrufen, um Punkte mitnehmen zu können, das war heute nicht der Fall. Es gibt Dinge, die sind schwer erklärbar. Es ist schon des Öfteren so gewesen, dass wir Initialzündungen gebraucht haben in einem Spiel, dass mehr unternommen, mehr Risiko genommen wird. Es ist aber nicht so, dass wir ihnen das nicht mitgeben. Ich bin enttäuscht, aber nicht beleidigt, gekränkt oder gar planlos oder ideenlos. Ich weiß, wie es funktionieren könnte, wir werden es hoffentlich hinkriegen.“
Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Es ist eine Riesenfreude, der letzte GAK-Sieg hier war vor 20 Jahren. Wir waren mutig, das haben wir uns ausgemacht, das habe ich auch gefordert. Wir haben Rapid nie zur Ruhe kommen lassen, das war der Schlüssel für den Erfolg, dass sie ihr Kombinationsspiel nicht aufziehen konnten, ihre Unterschiedsspieler keine Zeit gehabt haben. In Ballbesitz waren wir so unterwegs, dass wir uns getraut haben, den Gegner zu locken, durchzuspielen. Und es war ein Riesenstep, dass wir nach dem 1:1, wo viele andere Mannschaften sich hier einigeln und die Nerven schmeißen, weiter auf den Sieg gegangen sind und es dann auch wirklich sehr stark gemacht haben.“
