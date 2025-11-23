Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rapid-Heimpleite

Peter Stöger „nicht gekränkt oder planlos“

Bundesliga
23.11.2025 20:29
Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: GEPA)

Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel zwischen Rapid und GAK (1:2).

0 Kommentare

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir haben uns von allem mehr erhofft. Spielerische Lösungen im offensiven Bereich, auch Galligkeit gegen den Ball, diese Duellbereitschaft, die notwendig ist gegen Mannschaften, die ganz unten stehen, das war für mich nicht ausreichend. Man muss in dieser Liga sein Niveau abrufen, um Punkte mitnehmen zu können, das war heute nicht der Fall. Es gibt Dinge, die sind schwer erklärbar. Es ist schon des Öfteren so gewesen, dass wir Initialzündungen gebraucht haben in einem Spiel, dass mehr unternommen, mehr Risiko genommen wird. Es ist aber nicht so, dass wir ihnen das nicht mitgeben. Ich bin enttäuscht, aber nicht beleidigt, gekränkt oder gar planlos oder ideenlos. Ich weiß, wie es funktionieren könnte, wir werden es hoffentlich hinkriegen.“

Lesen Sie auch:
Die Rapidler mussten sich von den Fans einiges anhören.
Bundesliga
Tabellenführung verpasst! Rapid von GAK düpiert
23.11.2025

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Es ist eine Riesenfreude, der letzte GAK-Sieg hier war vor 20 Jahren. Wir waren mutig, das haben wir uns ausgemacht, das habe ich auch gefordert. Wir haben Rapid nie zur Ruhe kommen lassen, das war der Schlüssel für den Erfolg, dass sie ihr Kombinationsspiel nicht aufziehen konnten, ihre Unterschiedsspieler keine Zeit gehabt haben. In Ballbesitz waren wir so unterwegs, dass wir uns getraut haben, den Gegner zu locken, durchzuspielen. Und es war ein Riesenstep, dass wir nach dem 1:1, wo viele andere Mannschaften sich hier einigeln und die Nerven schmeißen, weiter auf den Sieg gegangen sind und es dann auch wirklich sehr stark gemacht haben.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
181.979 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
140.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
134.903 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
Sturm-Tief
„Schläfrig“! Der Meister steckt in einer Krise
Rapid-Heimpleite
Peter Stöger „nicht gekränkt oder planlos“
WSG feiert in Salzburg
Letsch nach historischer Pleite: „Tut extrem weh!“
Bundesliga
Tabellenführung verpasst! Rapid von GAK düpiert
Auf Erfolgswelle
Kühbauer nach Sieg: „Das war der Aufweckmoment!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf