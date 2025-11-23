Peter Stöger „nicht gekränkt oder planlos“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir haben uns von allem mehr erhofft. Spielerische Lösungen im offensiven Bereich, auch Galligkeit gegen den Ball, diese Duellbereitschaft, die notwendig ist gegen Mannschaften, die ganz unten stehen, das war für mich nicht ausreichend. Man muss in dieser Liga sein Niveau abrufen, um Punkte mitnehmen zu können, das war heute nicht der Fall. Es gibt Dinge, die sind schwer erklärbar. Es ist schon des Öfteren so gewesen, dass wir Initialzündungen gebraucht haben in einem Spiel, dass mehr unternommen, mehr Risiko genommen wird. Es ist aber nicht so, dass wir ihnen das nicht mitgeben. Ich bin enttäuscht, aber nicht beleidigt, gekränkt oder gar planlos oder ideenlos. Ich weiß, wie es funktionieren könnte, wir werden es hoffentlich hinkriegen.“