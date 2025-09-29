Schockierendes Geständnis bei Live-Interview

Die Morde geschahen im Jahr 2017, seither hielt der 53-Jährige seine schrecklichen Taten geheim. Doch nach dem Fund der Überreste seiner Eltern, die zum Zeitpunkt ihres Todes 92 und 83 Jahre alt waren, hielt es der US-Amerikaner offenbar nicht mehr aus und ging an die Öffentlichkeit. In einem schriftlichen Statement gegenüber dem TV-Sender hielt der Sohn von Überlebenden des 2. Weltkrieges in Jugoslawien bzw. Deutschland fest, dass er zu einem „voll umfassenden Geständnis“ bereit sei. „Sie wussten, dass es bergab ging“, stand darin unter anderem zu lesen.