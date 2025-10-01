Mädchen mit Moped von Firmenwagen „abgeschossen“

Schrecklicher Unfall am Dienstagabend im Tiroler Zillertal: Eine 15-jährige Mopedlenkerin wurde von einem Firmenwagen erfasst und durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Teenagerin mit der Rettung ins Spital eingeliefert.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19 Uhr in Schlitters. Die 15-jährige Einheimische sei mit ihrem Moped auf einer Gemeindestraße in Richtung Strass unterwegs gewesen, als ihr ein Firmenwagen entgegenkam. Der Lenker (30) des Fahrzeugs dürfte die Jugendliche wohl übersehen haben – als er links zu einem Gewerbebetrieb abbiegen wollte, kam es zur Kollision.
Das Mädchen wurde durch den Aufprall vom Moped katapultiert und kam wenige Meter weiter zu liegen.
„Das Mädchen wurde durch den Aufprall vom Moped katapultiert und kam wenige Meter weiter zu liegen“, schildern die Ermittler. Der 30-jährige Lenker des Firmenfahrzeugs und die Passanten leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde die verletzte 15-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
