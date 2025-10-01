Mädchen mit Moped von Firmenwagen „abgeschossen“

Ereignet hat sich der Unfall gegen 19 Uhr in Schlitters. Die 15-jährige Einheimische sei mit ihrem Moped auf einer Gemeindestraße in Richtung Strass unterwegs gewesen, als ihr ein Firmenwagen entgegenkam. Der Lenker (30) des Fahrzeugs dürfte die Jugendliche wohl übersehen haben – als er links zu einem Gewerbebetrieb abbiegen wollte, kam es zur Kollision.