Ausraster! Darts-Star prügelt sich in Kebab-Bude

Da verlor er aber mächtig die Fassung! Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen geriet am Samstag in eine tätliche Auseinandersetzung in einer Kebap-Bude. Ein Video davon verbreitete sich rasch in den sozialen Medien.
Die genauen Umstände, die zu der Rangelei führten, sind unklar. Einen Tag später meldete sich Van Gerwen selbst zu Wort und berichtete gegenüber „Dartsnews“: „Nach einem netten Abend wollten wir etwas zu Essen holen und leider geriet ich in eine Situation, in die man eher nicht geraten möchte. Es gab eine verbale Auseinandersetzung, dann ist mich der Mann aus der Küche angegangen – nicht umgekehrt.“
„Weniger wild, als es aussieht“
Nach Darstellung van Gerwens – der zuletzt bei den World Series of Darts Finals seinen ersten Major-Titel seit zwei Jahren gewonnen hatte – war die Situation letztlich jedoch weniger wild, als es den Anschein hätte. „Die Leute stellen es dramatischer dar, als es tatsächlich war, was schade ist“, sagte van Gerwen: „Wie man sieht, sind sofort Leute eingeschritten und die Situation wurde aufgelöst. Ich habe sogar noch mit dem Neffen des Mannes geredet, wir haben uns ausgesprochen, bevor wir gegangen sind.“
Bleibt zu hoffen, dass sein Fokus bald wieder auf der Darts-Bühne liegt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.