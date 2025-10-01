Ausraster! Darts-Star prügelt sich in Kebab-Bude

„Weniger wild, als es aussieht“

Nach Darstellung van Gerwens – der zuletzt bei den World Series of Darts Finals seinen ersten Major-Titel seit zwei Jahren gewonnen hatte – war die Situation letztlich jedoch weniger wild, als es den Anschein hätte. „Die Leute stellen es dramatischer dar, als es tatsächlich war, was schade ist“, sagte van Gerwen: „Wie man sieht, sind sofort Leute eingeschritten und die Situation wurde aufgelöst. Ich habe sogar noch mit dem Neffen des Mannes geredet, wir haben uns ausgesprochen, bevor wir gegangen sind.“