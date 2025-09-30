Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde

Schon vor dem ersten Rennen sorgt die neue Formel-1-Strecke in Madrid für Schlagzeilen: Der Circuito de Madring, besser bekannt als Madring, bricht alle Verkaufsrekorde.
Riesengroße Vorfreude auf der iberischen Halbinsel! Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ berichtet, gibt es einen wahren Ansturm auf die Formel-1-Tickets in Madrid. Seit Beginn des Vorverkaufs Mitte September wurden bereits mehr als 50.000 Eintrittskarten verkauft.
Die günstigsten Zuschauerbereiche an der Strecke seien sogar innerhalb weniger Minuten ausverkauft gewesen. „So etwas hat es bei einem Grand Prix der Formel 1 noch nie gegeben“, staunt Isabel Diaz Ayuso, Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid.
2026 zwei Rennen in Spanien
In der spanischen Hauptstadt wird am 13. September 2026 auf einem Stadtkurs beim Messegelände gefahren. Spanien hat damit im kommenden Jahr sogar zwei Rennen: Am 14. Juni steigt der Formel-1-Hit auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Zwei Wochen später gibt’s das Spektakel am Red-Bull-Ring in Spielberg.
Kommentare
