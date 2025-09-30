Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde

2026 zwei Rennen in Spanien

In der spanischen Hauptstadt wird am 13. September 2026 auf einem Stadtkurs beim Messegelände gefahren. Spanien hat damit im kommenden Jahr sogar zwei Rennen: Am 14. Juni steigt der Formel-1-Hit auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Zwei Wochen später gibt’s das Spektakel am Red-Bull-Ring in Spielberg.