Polcanova bei China Smash in Peking auf Platz 17

„Rapid wos war i ohne di“ – mit Jazz Gitti
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Tischtennis-As Sofia Polcanova hat das mit 2,05 Millionen Dollar (1,76 Millionen Euro) dotierte China Smash in Peking auf Platz 17 beendet!
In der Runde der letzten 32 unterlag die Europameisterin Shin Yu-bin aus Südkorea klar mit 0:3 (-4,-4,-12).
Für Daniel Habesohn war im Doppel ebenfalls im Sechzehntelfinale Endstation gewesen.
Nächstes Highlight ist die Team-EM Mitte Oktober in Zadar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.