An ALS erkrankter Eric Dane sitzt nun im Rollstuhl

Dennoch versuche der Hollywoodstar, „ein tapferes Gesicht zu zeigen“. Denn: „Er will genießen, was er jetzt hat, weil er aus ganzem Herzen weiß, dass das Morgen nicht versprochen ist“, so die Quelle. „Er will das Leben genießen und nicht, dass die Menschen ihn jetzt schon bedauern. Er möchte sich mit Positivität umgeben, das ist eine wichtige Sache, die ihn aktuell antreibt.“