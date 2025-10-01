An ALS erkrankter Eric Dane sitzt nun im Rollstuhl

Erst im Frühjahr machte Eric Dane öffentlich, dass er an ALS erkrankt ist. Neue Bilder zeigen den ehemaligen „Grey‘s Anatomy“-Star im Rollstuhl.
Der 52-Jährige kämpft weiter gegen seine fortschreitende ALS-Erkrankung, und jetzt gibt es herzzerreißende Neuigkeiten. Denn wie Fotos, die die „Daily Mail“ veröffentlichte, zeigen, ist der Serienstar mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen.
Dane von Assistent durch Flughafen
Auf den Aufnahmen ist ein sichtlich geschwächter Dane zu sehen, der von einem Assistenten durch den Flughafen geschoben wird. Damit wird deutlich, wie schnell sich der Gesundheitszustand des ehemaligen „McSexy“ aus der Erfolgsserie „Grey‘s Anatomy“ verschlechtert.
Dane hatte im April öffentlich gemacht, dass er an ALS erkrankt ist. Bei der amyotrophen Lateralsklerose handelt es sich um eine unheilbare, neurologische Erkrankung, die die Muskeln fortschreitend schwächt und somit die Bewegungsfähigkeit nach und nach mehr einschränkt.
Noch im Juni erklärte Dane, dass sein rechter Arm nicht mehr funktioniere. „Ich befürchte, dass ich bald auch meine linke Hand verliere. Das ist ernüchternd“, erklärte er damals. Einen geplanten Auftritt bei den Emmy-Awards Mitte September musste der „Euphoria“-Star kurzfristig absagen.
„Habt Vertrauen“
Doch trotz der fortschreitenden Krankheit will sich Dane nicht unterkriegen lassen. Von einem Paparazzo am Flughafen darauf angesprochen, ob er seinen Fans etwas sagen möchte, antwortete Dane laut „Daily Mail“ mit belegter Stimme: „Habt Vertrauen, Leute.“
Ein Insider verriet der britischen Zeitung unterdessen, dass der Schauspieler sehr unter der Verschlechterung seines Gesundheitszustandes leide. „Es wird immer schlimmer, und es ist sehr traurig“, erklärte dieser.
Dennoch versuche der Hollywoodstar, „ein tapferes Gesicht zu zeigen“. Denn: „Er will genießen, was er jetzt hat, weil er aus ganzem Herzen weiß, dass das Morgen nicht versprochen ist“, so die Quelle. „Er will das Leben genießen und nicht, dass die Menschen ihn jetzt schon bedauern. Er möchte sich mit Positivität umgeben, das ist eine wichtige Sache, die ihn aktuell antreibt.“
