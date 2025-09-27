Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“

Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde schon im Jänner auf den Weg gebracht, die Umsetzung wegen der vorgezogenen Bundestagswahl dann aber verschoben. Es gehe um das Aufspüren, Abfangen und auch Abschießen von Drohnen, sagte Dobrindt. Die Zahl der Drohnensichtungen erhöhe sich. Daraus könne man schließen, dass die Bedrohungslage höher werde. „(...) Das ist etwas, das wir ernst nehmen müssen, weil daraus schnell eine Gefahr entstehen kann.“