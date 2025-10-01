Ein Ex-Serienmeister in finanziellen Nöten

Offiziell gegründet wurde der Verein 1950, nachdem es beim Vorgängerklub aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu einer Spaltung kam. 1964 gewann man den ersten Titel, wurde französischer Pokalsieger. Nach dem Einstieg der Gruppe Pathe – eine Filmausstattungs- und Filmproduktionsfirma, die Ende der 90er rund 17 Millionen Dollar investierte – folgten die goldenen Jahre. Von 2002 bis 2008 avancierte man zum Serienmeister, feierte sieben Titel in Folge. Stars wie Karim Benzema oder die brasilianische Freistoß-Ikone Juninho kickten damals für „OL“. Auch einen Bezug zu Salzburg gibt’s aus der damaligen Zeit: Gerard Houllier, der von 2012 bis zu seinem Tod 2020 als Global Sports Director für Red Bull arbeitete, war von 2005 bis 2007 Cheftrainer bei Lyon.