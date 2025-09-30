Totes Baby auf Carportdach in Graz gefunden

Schock-Fund in einer Wohnsiedlung im Grazer Bezirk Wetzelsdorf: Dienstagnachmittag entdeckte ein Anrainer ein lebloses Neugeborenes – es handelt sich um einen Bub – auf dem Dach eines Carports. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, es besteht der Verdacht eines Gewaltdeliktes. Im Bereich des Fundorts läuft ein Großeinsatz der Polizei. Die mutmaßliche Mutter des Kindes soll derzeit befragt werden.
Am frühen Dienstagnachmittag langte bei der Polizei die Anzeige ein, dass der leblose Körper eines männlichen Neugeborenen auf dem Dach eines Carports bei einem zweistöckigen Mehrparteienhaus gefunden wurde. Ein Anrainer hatte die schreckliche Entdeckung gemacht.
Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen, es liegt der Verdacht eines Gewaltdelikts vor. Aktuell sind Kriminalisten und die Spurensicherung vor Ort. Erhebungen im Umfeld der Wohnsiedlung haben begonnen.
Im Umfeld des Fundortes – es handelt sich um eine schöne, ruhige Wohngegend in der steirischen Landeshauptstadt – sorgt derzeit ein großes Polizeiaufgebot für Aufsehen. Es wird nach den Bewohnern des Hauses gesucht. „Krone“-Informationen zufolge soll die mutmaßliche Mutter des toten Kindes bereits befragt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.