Totes Baby auf Carportdach in Graz gefunden

Schock-Fund in einer Wohnsiedlung im Grazer Bezirk Wetzelsdorf: Dienstagnachmittag entdeckte ein Anrainer ein lebloses Neugeborenes – es handelt sich um einen Bub – auf dem Dach eines Carports. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, es besteht der Verdacht eines Gewaltdeliktes. Im Bereich des Fundorts läuft ein Großeinsatz der Polizei. Die mutmaßliche Mutter des Kindes soll derzeit befragt werden.