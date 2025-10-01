Vorteilswelt
Kinder zu dick

Britisches Werbeverbot für Junkfood wird umgesetzt

Ausland
01.10.2025 09:27
Wenn es nach der britischen Regierung geht, sollen Bürger auf Diät gesetzt werden.
Wenn es nach der britischen Regierung geht, sollen Bürger auf Diät gesetzt werden.(Bild: AFP/JUSTIN SULLIVAN)

Werbung für ungesunde Lebensmittel wird in Großbritannien von Mittwoch an nur noch nach 21 Uhr im Fernsehen gesendet und im Internet gar nicht mehr. Damit kommt die Industrie einem Verbot zuvor, das Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten und dabei helfen soll, Fettleibigkeit bei Kindern zurückzudrängen.

Die britische Labour-Regierung, die das Vorhaben bereits von der konservativen Vorgängerregierung übernommen hat, erhofft sich von der neuen Regelung, dass Lebensmittelproduzenten den Zucker- und Fettgehalt vieler Speisen verringern. Der Speiseplan von Kindern im Land werde um 7,2 Milliarden Kalorien reduziert.

Fettleibigkeit, Karies
Langfristig sollen dadurch auch Milliarden Pfund an Behandlungskosten für den Gesundheitsdienst NHS entfallen. In Großbritannien leidet Behördenangaben zufolge inzwischen jedes zehnte Kind im Alter von vier Jahren an Fettleibigkeit. Jedes fünfte hat im Alter von fünf Jahren Karies.

