Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“

US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Gaza-Krieg genährt. Er sei optimistisch, bei dem Treffen die endgültige Zustimmung Netanyahus zu erhalten, erklärte Trump am Sonntag in einem Interview. Angehörige der Hamas-Geiseln knüpfen ebenfalls ihre Hoffnungen an das Treffen am Montag und haben Trump einen eindringlichen Brief zukommen lassen.
„Herr Präsident, wir brauchen Sie. 48 unserer Liebsten – unsere Väter, Geschwister, Kinder – brauchen Sie. Wir haben am Freitag von Ihnen erfahren, dass es die Möglichkeit eines Abkommens gibt, diesen Krieg endlich zu beenden. Wir beten, dass dieses Abkommen zustande kommt und diese Tortur bald ein Ende findet. Sie haben die Macht, Abkommen über die Ziellinie zu bringen“, hieß es in dem Brief mit Blick auf Berichte über einen 21-Punkte-Plan Trumps für ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Neuordnung in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen.
Die USA hatten den Plan jüngst bei den Vereinten Nationen vorgestellt. Vizepräsident JD Vance zufolge besteht er aus drei Hauptkomponenten: der Rückkehr aller Geiseln, der Beendigung der Bedrohung Israels durch die Hamas und einer Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen. „Ich denke, wir sind kurz davor, alle drei Ziele zu erreichen“, sagte Vance.
USA wollen „friedliche Koexistenz“
Einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge sieht der Plan zudem einen Stopp israelischer Angriffe auf Katar sowie einen neuen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern über eine „friedliche Koexistenz“ vor. Trump sagte, die Staats- und Regierungschefs unter anderem von Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Jordanien hätten bei dem Prozess geholfen.
