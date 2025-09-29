Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt

Wie auf Videos von dem Konzert im Rahmen des All Things Go Festivals zu sehen ist, wankt die Sängerin zunächst und muss ein paar Schritte nach hinten machen. Wenig später fällt sie rücklings auf den Boden. Sofort kümmerten sich ihre Bandmitglieder und Sanitäter um die 24-Jährige. Unter tosendem Applaus der Festivalbesucher wurde Young schließlich von der Bühne gebracht und das Konzert abgebrochen.