Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
Die britische Sängerin Lola Young hat bei ihrem Konzert vor wenigen Tagen in New York für einen Schockmoment gesorgt. Während ihrer Darbietung brach die 24-Jährige plötzlich zusammen und musste von der Bühne getragen werden.
Wie auf Videos von dem Konzert im Rahmen des All Things Go Festivals zu sehen ist, wankt die Sängerin zunächst und muss ein paar Schritte nach hinten machen. Wenig später fällt sie rücklings auf den Boden. Sofort kümmerten sich ihre Bandmitglieder und Sanitäter um die 24-Jährige. Unter tosendem Applaus der Festivalbesucher wurde Young schließlich von der Bühne gebracht und das Konzert abgebrochen.
„Danke für eure Unterstützung“
Der Grund für ihren Zusammenbruch ist nicht bekannt. Mittlerweile hat sich die Britin über ihre Social-Media-Kanäle an ihre Fans gewandt und sich für den Konzertabbruch entschuldigt. Es gehe ihr nun OK. „Danke für eure Unterstützung“, war dort zu lesen.
Der Shootingstar, der kürzlich sein drittes Studioalbum herausgebracht hat und im Jahr 2024 endgültig den internationalen Durchbruch geschafft hatte, kämpft offenbar seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen. Denn bereits am Tag vor dem Zwischenfall in New York musste sie einen Auftritt in New Jersey kurzfristig absagen. Laut Youngs Manager gab es „eine heikle Angelegenheit“.
Auch auf der Bühne in New York sprach die Musikerin, die wegen ihrer kräftigen und rauchigen Stimme bereits mit Adele und Amy Winehouse verglichen wird, von „ein paar herausfordernden Tagen“, die sie hinter sich gebracht habe. Zudem machte die Nachwuchshoffnung beängstigende Aussagen wie: „Manchmal gibt dir das Leben das Gefühl, dass du nicht mehr weiter kannst.“
