Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Diese Begegnung wird ein Mann im indischen Bundesstaat Tamil Nadu nicht so rasch wieder vergessen. Er lief durch den Regen, als sich plötzlich ein Bär auf ihn stürzte.
Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und wehrte sich mit seinem aufgespannten Schirm (siehe Video oben). Zwei weitere Passanten halfen dem Spaziergänger. Die Drei konnten mit vereinten Kräften das Wildtier verjagen.
Angriffe auf Menschen
In Indien kommt es – vor allem in der Nähe von Naturparks und anderen bewaldeten Gebieten – immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Menschen und Bären. In Tamil Nadu ist der sogenannte Lippenbär oder Melursus ursinus am meisten verbreitet.
Obwohl Lippenbären eher scheue Tiere sind, gelten sie manchmal als aggressiv. Das wird auf ihren schlechten Gehör- und Sehsinn zurückgeführt. Denn oft bemerken sie erst im letzten Moment, dass sie einem Menschen begegnen und erschrecken. Manchmal verwüsten sie auch Plantagen.
