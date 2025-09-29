Darum verletzt Russland Europas Luftraum

Zum einen will Russland testen, wie und wie rasch die Luftverteidigung an der NATO-Ostflanke darauf reagiert. Zum anderen will Russland testen, wie die NATO politisch darauf reagiert: Gibt es ein Einvernehmen im Bündnis, wie auf die Luftraumverletzungen zu reagieren ist, oder werden Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten sichtbar? Letzteres würde die Abschreckungswirkung der NATO aushöhlen – was natürlich im russischen Interesse ist.