Darum verletzt Russland Europas Luftraum

Drohnen, mutmaßlich russischer Herkunft in Polen und Dänemark, und russische Kampfflugzeuge im estnischen Luftraum zeigen in diesen Wochen die militärische Verwundbarkeit Europas. Was bezweckt Wladimir Putin damit? Militär-Experte Gerhard Mangott analysiert für die „Krone“.
Gerade in der Drohnenabwehr zeigen sich die größten Fähigkeitslücken. Nur mit teuren Mitteln kann Europa Billigdrohnen abwehren. Was aber bewegt Russland zu diesen Luftraumverletzungen? Dafür gibt es vier Motive.
Zum einen will Russland testen, wie und wie rasch die Luftverteidigung an der NATO-Ostflanke darauf reagiert. Zum anderen will Russland testen, wie die NATO politisch darauf reagiert: Gibt es ein Einvernehmen im Bündnis, wie auf die Luftraumverletzungen zu reagieren ist, oder werden Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten sichtbar? Letzteres würde die Abschreckungswirkung der NATO aushöhlen – was natürlich im russischen Interesse ist.
Drittens möchte Russland in den westlichen Bevölkerungen Unsicherheit und Angst verstärken. Das wichtigste Motiv aber ist, an den Westen ein Warnsignal zu senden, in der Unterstützung der Ukraine nicht zu weit zu gehen. Vor allem sollen die Europäer nicht einmal daran denken, eigene Soldaten in der Ukraine zu stationieren. Die Luftraumverletzungen sind damit auch ein Einschüchterungsversuch.
Trotzdem ist es nicht ratsam, zukünftig russische Flugzeuge im NATO-Luftraum abzuschießen. Das würde eine Eskalationsspirale anstoßen, die niemand mehr kontrollieren kann. Freilich wäre Russland dringend geraten, derartige Provokationen zu unterlassen.
Gerhard Mangott
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.