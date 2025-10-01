375.120 Menschen in Österreich derzeit ohne Job

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer im September um 5,8 Prozent bzw. 20.455 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,4 Prozentpunkte auf sieben Prozent.

„Längste Konjunkturkrise der Zweiten Republik“

„Die längste Konjunkturkrise der Zweiten Republik bringt immer mehr Betriebe an ihre Grenzen: Viele schaffen es nicht mehr, ‘durchzutauchen‘ oder ihr Personal für bessere Zeiten zu halten“, kommentierte AMS-Chef Johannes Kopf die aktuellen Arbeitslosendaten.