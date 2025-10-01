Italien: Österreicher (78) starb bei Drachenflug

Dramatisches Ende eines Drachenfluges in Italien. Ein 78-jähriger Österreicher verunglückte am Dienstagnachmittag am Berg Monte Cucco tödlich. Er war aus ungeklärter Ursache abgestürzt.
Das Gebiet ist äußerst unwegsam und von felsigen Steilwänden geprägt, was die Rettungsmaßnahmen erheblich erschwerte, hieß es seitens der Rettungsteams. Ein Rettungshubschrauber setzte mithilfe einer Winde medizinisches Personal sowie Spezialisten des Berg- und Höhlenrettungsdienstes Umbriens an der Unfallstelle ab.
Leiche per Winde geborgen
Trotz des schnellen Eingreifens konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Drachenfliegers feststellen. Nach Freigabe durch die Justizbehörden wurde der Leichnam per Hubschrauberwinde geborgen und ins Tal transportiert.
Der Monte Cucco ist aufgrund seiner besonderen Luftströmungen einer der beliebtesten Gipfel für Liebhaber des freien Fliegens. Aus der ganzen Welt kommen Menschen in den unwegsamen Ort, um über das Apenninengebirge zu fliegen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.