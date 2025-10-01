Vorteilswelt
ATP-500er in Peking

Sinner deklassiert Überraschungsfinalisten Tien!

Tennis
01.10.2025 10:20
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AP/Andy Wong)

Jannik Sinner hat beim ATP-500-Turnier in Peking seinen 21. Turnier-Sieg eingefahren, den dritten in diesem Jahr!

Im Finale besiegte der Südtiroler den US-Amerikaner und Überraschungs-Finalisten Learner Tien mit 6:2, 6:2. Obwohl nicht in Topform, dominierte Sinner in China die Konkurrenz. Von den zehn Sätzen, die er auf dem Weg zum Turnier-Sieg gewinnen musste, sicherte er sich sieben mit einem Score von 6:2 oder höher.

Ruf als aktuell bester Hartplatz-Spieler unterstrichen
Sinner unterstrich in Peking den Ruf als aktuell bester Hartplatz-Spieler. Er verlor in dieser Saison auf Hartplätzen einzig gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Seit 14 Monaten – seit dem Masters-1000-Turnier von Cincinnati – erreichte der Australian-Open- und Wimbledon-Sieger dieser Saison auf Hartplatz bei jedem Turnier mindestens das Finale.

Der 19-jährige Tien, ein US-Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln, blieb im Endspiel chancenlos. Die Leistungen des bald 20-Jährigen sind dennoch erstaunlich. Vor einem Jahr spielte er noch auf der Challenger-Tour. Nach Peking rückt Tien im Ranking auf Platz 36 vor – und einzig Alcaraz und Sinner haben in dieser Saison mehr Top-10-Spieler geschlagen als Tien.

