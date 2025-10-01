Sinner deklassiert Überraschungsfinalisten Tien!

Der 19-jährige Tien, ein US-Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln, blieb im Endspiel chancenlos. Die Leistungen des bald 20-Jährigen sind dennoch erstaunlich. Vor einem Jahr spielte er noch auf der Challenger-Tour. Nach Peking rückt Tien im Ranking auf Platz 36 vor – und einzig Alcaraz und Sinner haben in dieser Saison mehr Top-10-Spieler geschlagen als Tien.