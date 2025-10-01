Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt

Jährlich wiederholt sich das Gezerre zwischen Demokraten und Republikanern um das US-Budget. Meistens kommt es in letzter Sekunde zu einer Einigung und damit zu einem Übergangsbudget. Doch heuer bleiben die Fronten verhärtet. Wie berichtet, ist die Regierung von Präsident Donald Trump nun in den „Shutdown“-Modus übergegangen. Es steht ein Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung und der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter auf dem Spiel. Wie geht es nun weiter?