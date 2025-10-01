Canadi nach Negativlauf auf Zypern entlassen!

Achtfacher Weltmeister startet in zweiter Liga
Damir Canadi ist nicht mehr Trainer von Enosis Neon Paralimni!
Die Zyprioten trennten sich vom Wiener auf dem letzten Platz liegend – nach fünf Niederlagen in fünf Runden der neuen Saison mit 0:10 Toren.
„Dankbar für diese Möglichkeit in meinem Leben!“
„Nach exakt einem Jahr trennen sich unsere Wege und Ziele“, erklärte Canadi in sozialen Netzwerken. „Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit in meinem Leben.“
Für Paralimni spielen mit Markus Kuster, Emanuel Sakic, Marco Krainz und Marcel Canadi auch vier Österreicher.
