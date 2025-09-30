Trump-Plan für Gaza weckt Hoffnung für die Geiseln

„Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir eine positive Antwort erhalten werden“, sagt Donald Trump mit Blick auf die Hamas. Der US-Präsident hat der palästinensischen Terrororganisation, die den jetzigen Krieg mit ihrem grausamen Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst hat, ein Ultimatum gestellt, das Montagabend unserer Zeit zu laufen begonnen hat: