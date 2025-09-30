LIVE: Kairat gegen Real und Atalanta gegen Brügge

Sicherer Start für Führerscheinneulinge
2. Spieltag in der Champions League: Um 18.45 Uhr trifft Kairat Almaty auf Real Madrid und Atalanta Bergamo auf Club Brügge. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Real will nach dem 2:1-Sieg gegen Olympique Marseille, den Kylian Mbappe per Doppelpack fixierte, nachlegen. Der Marktwert von Kairat beläuft sich nur auf 12,73 Millionen Euro, während die Madrilenen einen Kaderwert von 1,40 Milliarden Euro haben.
Den Erfolgslauf auf europäischer Ebene prolongieren will Club Brügge nach vier Quali-Siegen, zwei gegen Salzburg, plus dem Auftakt-4:1 gegen Monaco im Spiel bei Atalanta Bergamo.
Hier die Tabelle:
Gute Unterhaltung!
