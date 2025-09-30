Pensionist will Nüsse sammeln – von Bulle getötet

Nach Angaben der Polizei hatte der Pensionist zunächst am Rand der Weide Nüsse gesammelt, begleitet von seiner Ehefrau. Anschließend stieg er laut „Mitteldeutscher Zeitung“ über einen stromgesicherten Zaun, um zu einem Baum zu gelangen. Daraufhin bewegten sich mehrere Kühe auf ihn zu – der Bulle ging dann plötzlich zum Angriff über. Die Ehefrau des Mannes musste den Vorfall mitansehen – sie konnte ihrem Gatten nicht helfen.