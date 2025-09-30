Vorteilswelt
90er wieder da?

Großes Comeback! Boyzone kehrt auf Bühne zurück

Society International
30.09.2025 15:20
Shane Lynch, Ronan Keating und Keith Duffy treten mit den alten Boyzone-Hits noch einmal auf. ...
Shane Lynch, Ronan Keating und Keith Duffy treten mit den alten Boyzone-Hits noch einmal auf. Das gab die Band am Dienstag bekannt.(Bild: Ian West / PA / picturedesk.com)

Sind denn die 90er-Jahre zurück? Zumindest was Musik betrifft, könnte man manchmal den Eindruck bekommen. Nach Oasis hat nun auch die irische Boyband Boyzone eine Rückkehr auf die Bühne angekündigt – vorerst aber nur einmalig. 

„Wir werden noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen für eine weltweit einzigartige Show im Emirates-Stadion am Samstag, den 6. Juni 2026“, hieß es auf dem Instagram-Account der Band um Ronan Keating (48). Tickets für das Londoner Konzert sind demnach ab 7. Oktober erhältlich.

Band stürmte in 90ern Charts
Boyzone feierte vor allem in Irland und Großbritannien in den 90ern große Erfolge und landete auch hierzulande mehrmals in den Top Ten – etwa mit den Cover-Songs „No Matter What“ aus einem Musical von Andrew Lloyd Webber und „Words“ von den Bee Gees. Doch auch ihre Alben verkauften sich hervorragend.

Das große Comeback verkündete Boyzone auf Instagram:

Nach der Trennung hatte vor allem Keating Erfolg als Solokünstler. Stephen Gately starb 2009 im Alter von nur 33 Jahren auf Mallorca.

„Warum nicht Dublin, wo ihr herkommt?“
Dass die nun nur noch vierköpfige irische Band ausgerechnet in London ihren einzigen Auftritt plant, fanden einige Fans auf Instagram nicht optimal. „Schockierend! London“, schrieb etwa eine Nutzerin. „Warum nicht Dublin, wo ihr herkommt?“, schrieb eine andere.

Doch Hoffnungen auf einen zweiten Auftritt oder gar eine Tournee dürften erst einmal vergeblich sein. Das Konzert im Stadion des englischen Fußball-Erstligisten Arsenal F.C. mit einem Fassungsvermögen von 44.000 Zuschauern sei der erste gemeinsame Auftritt seit 2019 und werde das einzige Konzert im Jahr 2026 sein, hieß es in der Ankündigung.

