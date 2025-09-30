Großes Comeback! Boyzone kehrt auf Bühne zurück

Doch Hoffnungen auf einen zweiten Auftritt oder gar eine Tournee dürften erst einmal vergeblich sein. Das Konzert im Stadion des englischen Fußball-Erstligisten Arsenal F.C. mit einem Fassungsvermögen von 44.000 Zuschauern sei der erste gemeinsame Auftritt seit 2019 und werde das einzige Konzert im Jahr 2026 sein, hieß es in der Ankündigung.