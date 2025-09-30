Vertrauen und ein Seil als Lebensversicherung

Nicht umdrehen. Nicht nach unten schauen. Wenn ich jetzt in den Hunderte Meter tiefen Abgrund blicke, flippe ich aus. Mein Fuß findet keinen guten Halt, aber ich muss meine Arme entlasten. So kann ich mein Gleichgewicht nicht lange halten. Ich zwinge mich, auf das Seil zu vertrauen, ignoriere das Zittern meiner Beine und stemme mich hoch. Nachgreifen, nachsteigen, noch ein bisschen höher. Endlich erwische ich die Kante und ziehe mich darüber, sodass die Welt unter mir nicht mehr vertikal abfällt.