Vertrauen und ein Seil als Lebensversicherung

Nichts für schwache Nerven ist eine Alpinklettertour über die Nordostkante auf die Lamsenspitze (2508 Meter) im Tiroler Karwendel. Ausrückungen führen die Bergrettung Schwaz und Umgebung immer wieder in das markante Massiv. „Krone“-Redakteurin Nicole Greiderer begleitete drei Bergretter auf ihrem schwindelerregenden Weg zum Gipfel.
Nicht umdrehen. Nicht nach unten schauen. Wenn ich jetzt in den Hunderte Meter tiefen Abgrund blicke, flippe ich aus. Mein Fuß findet keinen guten Halt, aber ich muss meine Arme entlasten. So kann ich mein Gleichgewicht nicht lange halten. Ich zwinge mich, auf das Seil zu vertrauen, ignoriere das Zittern meiner Beine und stemme mich hoch. Nachgreifen, nachsteigen, noch ein bisschen höher. Endlich erwische ich die Kante und ziehe mich darüber, sodass die Welt unter mir nicht mehr vertikal abfällt.
