Madonna mit Schock-Beichte: „Lag weinend am Boden“

Gerade erst hat Madonna bei der Saint-Laurent-Show in Paris einen strahlenden Auftritt an der Seite von Tochter Lourdes Leon hingelegt. In einem Interview sprach die „Queen of Pop“ jetzt aber auch über eine ganz dunkle Zeit in ihrem Leben: den Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Rocco Ritchie.
Die 67-jährige Sängerin beschrieb den Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Ehemann Guy Ritchie im Jahr 2016 in ihrem ersten Podcast-Interview, einem zweistündigen Gespräch in „On Purpose“ mit Jay Shetty, als eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens.
Madonna dachte über Suizid nach
„Es gab Momente in meinem Leben, in denen ich mir die Arme abhacken wollte“, schilderte Madonna und schockierte ihre Fans mit den Worten: „Ich habe tatsächlich über Suizid nachgedacht. Ich würde sagen, einer der schmerzhaftesten Momente in meinem Leben, in dem ich sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah, war, als ich einen Sorgerechtsstreit mit meinem Sohn durchmachte.“
Dass ihr Ex-Mann versucht habe, ihr ihr Kind wegzunehmen, sei für Madonna dem Tod gleichgekommen, so die Sängerin weiter. „Und ich war damals auf Tournee, also musste ich jeden Abend auf die Bühne. Ich lag weinend auf dem Boden meiner Garderobe. Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Ich konnte es nicht ertragen. Ich konnte es einfach nicht ertragen.“
Der Streit habe begonnen, als sich Rocco, damals 16, entschied, während ihrer „Rebel Heart“-Tour in London bei seinem Vater zu bleiben. Nach einem langen juristischen Verfahren einigten sich Madonna und Ritchie darauf, dass der Teenager im Vereinigten Königreich wohnen durfte.
„Dachte, es sei das Ende der Welt“
Madonna hatte sich 2008 von dem britischen Regisseur scheiden lassen. Die Sängerin, die sechs Kinder hat, sagte, ihre Beziehung mit ihrem Sohn sei heute wieder gut.
Ihrer Spiritualität schreibt sie unterdessen zu, dass sie diese Krise überstanden habe. „Gott sei Dank fühle ich mich heute nicht mehr so … Ich bin froh, sagen zu können, dass ich wirklich gut mit meinem Sohn befreundet bin – aber damals konnte ich das nicht sehen. Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Gott sei Dank hatte ich ein spirituelles Leben.“
Versöhnung mit todkrankem Bruder
In dem Interview, ihrem ersten seit neun Jahren, sprach Madonna auch über die Versöhnung mit ihrem Bruder Christopher Ciccone vor dessen Tod im Juni 2024 im Alter von 63 Jahren nach einer Krebserkrankung. „Mit meinem Bruder habe ich drei Jahre lang nicht gesprochen. Und erst als er krank war und sich bei mir meldete mit den Worten: ,Ich brauche deine Hilfe‘, stellte sich die Frage: ,Werde ich meinem Feind helfen?‘ Und ich tat es einfach.“
Madonna fügte hinzu: „Es war, als ob mir eine Last von den Schultern genommen wurde, ein Gewicht abfiel, ein Gepäckstück abgestellt wurde, endlich in einem Raum mit ihm zu sein, seine Hand zu halten – auch wenn er im Sterben lag – und zu sagen: ,Ich liebe dich, und ich vergebe dir.‘ Das war wirklich wichtig.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.