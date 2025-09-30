Vorteilswelt
Drama um Sohn Rocco

Madonna mit Schock-Beichte: „Lag weinend am Boden“

Society International
30.09.2025 16:00
Madonna legte auf der Pariser Fashion Week einen strahlenden Auftritt hin. Im Podcast-Interview ...
Madonna legte auf der Pariser Fashion Week einen strahlenden Auftritt hin. Im Podcast-Interview sprach sie hingegen über eine dunkle Zeit in ihrem Leben.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Gerade erst hat Madonna bei der Saint-Laurent-Show in Paris einen strahlenden Auftritt an der Seite von Tochter Lourdes Leon hingelegt. In einem Interview sprach die „Queen of Pop“ jetzt aber auch über eine ganz dunkle Zeit in ihrem Leben: den Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Rocco Ritchie.

Die 67-jährige Sängerin beschrieb den Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Ehemann Guy Ritchie im Jahr 2016 in ihrem ersten Podcast-Interview, einem zweistündigen Gespräch in „On Purpose“ mit Jay Shetty, als eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens. 

Madonna dachte über Suizid nach
„Es gab Momente in meinem Leben, in denen ich mir die Arme abhacken wollte“, schilderte Madonna und schockierte ihre Fans mit den Worten: „Ich habe tatsächlich über Suizid nachgedacht. Ich würde sagen, einer der schmerzhaftesten Momente in meinem Leben, in dem ich sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah, war, als ich einen Sorgerechtsstreit mit meinem Sohn durchmachte.“

In Paris busselte Madonna mit Tochter Lourdes Leon, im Interview sprach sie, dass sie Jahre nach ...
In Paris busselte Madonna mit Tochter Lourdes Leon, im Interview sprach sie, dass sie Jahre nach dem Sorgerechtsstreit auch mit Sohn Rocco wieder ein gutes Verhältnis habe.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Dass ihr Ex-Mann versucht habe, ihr ihr Kind wegzunehmen, sei für Madonna dem Tod gleichgekommen, so die Sängerin weiter. „Und ich war damals auf Tournee, also musste ich jeden Abend auf die Bühne. Ich lag weinend auf dem Boden meiner Garderobe. Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Ich konnte es nicht ertragen. Ich konnte es einfach nicht ertragen.“

Der Streit habe begonnen, als sich Rocco, damals 16, entschied, während ihrer „Rebel Heart“-Tour in London bei seinem Vater zu bleiben. Nach einem langen juristischen Verfahren einigten sich Madonna und Ritchie darauf, dass der Teenager im Vereinigten Königreich wohnen durfte.

„Dachte, es sei das Ende der Welt“
Madonna hatte sich 2008 von dem britischen Regisseur scheiden lassen. Die Sängerin, die sechs Kinder hat, sagte, ihre Beziehung mit ihrem Sohn sei heute wieder gut.

Madonna mit Boyfriend und Sohn Rocco Ritchie im Sommer in Siena
Madonna mit Boyfriend und Sohn Rocco Ritchie im Sommer in Siena(Bild: Viennareport)

Ihrer Spiritualität schreibt sie unterdessen zu, dass sie diese Krise überstanden habe. „Gott sei Dank fühle ich mich heute nicht mehr so … Ich bin froh, sagen zu können, dass ich wirklich gut mit meinem Sohn befreundet bin – aber damals konnte ich das nicht sehen. Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Gott sei Dank hatte ich ein spirituelles Leben.“

Versöhnung mit todkrankem Bruder
In dem Interview, ihrem ersten seit neun Jahren, sprach Madonna auch über die Versöhnung mit ihrem Bruder Christopher Ciccone vor dessen Tod im Juni 2024 im Alter von 63 Jahren nach einer Krebserkrankung. „Mit meinem Bruder habe ich drei Jahre lang nicht gesprochen. Und erst als er krank war und sich bei mir meldete mit den Worten: ,Ich brauche deine Hilfe‘, stellte sich die Frage: ,Werde ich meinem Feind helfen?‘ Und ich tat es einfach.“

Madonna fügte hinzu: „Es war, als ob mir eine Last von den Schultern genommen wurde, ein Gewicht abfiel, ein Gepäckstück abgestellt wurde, endlich in einem Raum mit ihm zu sein, seine Hand zu halten – auch wenn er im Sterben lag – und zu sagen: ,Ich liebe dich, und ich vergebe dir.‘ Das war wirklich wichtig.“

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
