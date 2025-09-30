Madonna mit Schock-Beichte: „Lag weinend am Boden“

Versöhnung mit todkrankem Bruder

In dem Interview, ihrem ersten seit neun Jahren, sprach Madonna auch über die Versöhnung mit ihrem Bruder Christopher Ciccone vor dessen Tod im Juni 2024 im Alter von 63 Jahren nach einer Krebserkrankung. „Mit meinem Bruder habe ich drei Jahre lang nicht gesprochen. Und erst als er krank war und sich bei mir meldete mit den Worten: ,Ich brauche deine Hilfe‘, stellte sich die Frage: ,Werde ich meinem Feind helfen?‘ Und ich tat es einfach.“