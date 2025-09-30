Vorteilswelt
Anschluss an Schweiz

Wie war das wirklich mit dem „Kanton Übrig“?

Vorarlberg
30.09.2025 07:55
Vorarlberg grenzt an die Schweiz. Einst gab es Bestrebungen, Vorarlberg in die Schweiz ...
Vorarlberg grenzt an die Schweiz. Einst gab es Bestrebungen, Vorarlberg in die Schweiz einzugliedern.(Bild: VRD - stock.adobe.com)

Immer wieder wird erzählt, dass Vorarlberg zur Schweiz wollte, die Eidgenossen aber dankbar ablehnten. Doch stimmt das so? Der Vorarlberger Autor Robert Schneider hat Fakten und Begebenheiten in den Geschichtsbüchern und Archiven recherchiert. 

0 Kommentare

Das hierzulande vorherrschende Narrativ, wonach die Schweiz im Jahr 1919 keinesfalls an einem Beitritt Vorarlbergs interessiert gewesen sein soll, entspricht nicht ganz den Tatsachen. Die Volksabstimmung am 11. Mai desselben Jahres entschied lediglich über die Frage, ob Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollten. Die Abstimmungsfrage lautete wörtlich: „Wünscht das Vorarlberger Volk, dass der Landrat der Schweizer Bundesregierung die Absicht des Vorarlberger Volkes, in die Schweizer Bundeseidgenossenschaft einzutreten, bekannt gebe und mit der Bundesregierung in Verhandlung trete?

Vorarlberg
