Wie war das wirklich mit dem „Kanton Übrig“?

Immer wieder wird erzählt, dass Vorarlberg zur Schweiz wollte, die Eidgenossen aber dankbar ablehnten. Doch stimmt das so? Der Vorarlberger Autor Robert Schneider hat Fakten und Begebenheiten in den Geschichtsbüchern und Archiven recherchiert.
Das hierzulande vorherrschende Narrativ, wonach die Schweiz im Jahr 1919 keinesfalls an einem Beitritt Vorarlbergs interessiert gewesen sein soll, entspricht nicht ganz den Tatsachen. Die Volksabstimmung am 11. Mai desselben Jahres entschied lediglich über die Frage, ob Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollten. Die Abstimmungsfrage lautete wörtlich: „Wünscht das Vorarlberger Volk, dass der Landrat der Schweizer Bundesregierung die Absicht des Vorarlberger Volkes, in die Schweizer Bundeseidgenossenschaft einzutreten, bekannt gebe und mit der Bundesregierung in Verhandlung trete?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.