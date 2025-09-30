Wie war das wirklich mit dem „Kanton Übrig“?

Das hierzulande vorherrschende Narrativ, wonach die Schweiz im Jahr 1919 keinesfalls an einem Beitritt Vorarlbergs interessiert gewesen sein soll, entspricht nicht ganz den Tatsachen. Die Volksabstimmung am 11. Mai desselben Jahres entschied lediglich über die Frage, ob Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollten. Die Abstimmungsfrage lautete wörtlich: „Wünscht das Vorarlberger Volk, dass der Landrat der Schweizer Bundesregierung die Absicht des Vorarlberger Volkes, in die Schweizer Bundeseidgenossenschaft einzutreten, bekannt gebe und mit der Bundesregierung in Verhandlung trete?