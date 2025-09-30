Vorteilswelt
Doch UVP-pflichtig

Starker Gegenwind für Kahlenberg-Seilbahn

Wien
30.09.2025 15:39
Eine Seilbahn-Gondel vor dem Karl-Marx-Hof: Die Trasse der rund 5,6 Kilometer langen Kabinenbahn ...
Eine Seilbahn-Gondel vor dem Karl-Marx-Hof: Die Trasse der rund 5,6 Kilometer langen Kabinenbahn soll von der U4-Endstation Heiligenstadt über die Donauinsel zum Hubertusdamm weiter nach Strebersdorf und von dort auf den Kahlenberg führen.(Bild: GenialTourismus- &amp; Projektentwicklung GmbH.)

In der rechtlichen Auseinandersetzung rund um die geplante Seilbahn auf den Kahlenberg gibt es nun eine weitere Entscheidung. Für das Mega-Projekt ist zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

0 Kommentare

Von Heiligenstadt auf den Kahlenberg in nur 20 Minuten. Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Kahlenberg errichten – wir berichteten. Doch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Mega-Projekt vor knapp einem Jahr auf Eis gelegt. Es musste nochmal überprüft werden. Jetzt hat sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) klar für eine Umweltverträglichkeitsprüfung-Pflicht für die Seilbahn ausgesprochen.

Laut Rechtsanwältin Fiona List-Faymann von der Kanzlei List bestätigte der VwGH die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, „dass Seilbahnen, die nicht ausschließlich innerhalb geschlossener Siedlungsgebiete liegen, sehr wohl auch unter die einschlägigen Bestimmungen des UVP-G 2000 fallen. Damit unterliegt auch das Projekt „Seilbahn Kahlenberg“ dem UVP-G 2000 - eine Einzelfallprüfung gemäß dem UVP-G 2000 ist somit zwingend durchzuführen.“

Die Projektgegner jubeln bereits. Damit sei die Realisierung nun in weite Ferne gerückt. „Jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung dauert Jahre und kostet sehr viel Geld“, sagt Hans Binder von der Bürgerinitiative „Schützt den Wienerwald – STOPP der Seilbahn auf den Kahlenberg“. Der Projektbetreiber, die Genial Tourismus- und Projektentwicklung GmbH, zeigt sich auf „Krone“-Anfrage noch abwartend.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Wien
Mehr Wien
Doch UVP-pflichtig
Starker Gegenwind für Kahlenberg-Seilbahn
Wiener Staatsoper
Ein neuer Eiserner Vorhang aus alten Holzobjekten
Wieder Zwölfjährige
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
Wiener Kaiser Wiesn
Ein Abend in Erinnerung an Martin „Soberl“ Sobotka
2,4 Promille intus
Frau (20) attackiert und bespuckt Wiener Beamte
