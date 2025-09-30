Starker Gegenwind für Kahlenberg-Seilbahn

In der rechtlichen Auseinandersetzung rund um die geplante Seilbahn auf den Kahlenberg gibt es nun eine weitere Entscheidung. Für das Mega-Projekt ist zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Von Heiligenstadt auf den Kahlenberg in nur 20 Minuten. Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Kahlenberg errichten – wir berichteten. Doch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Mega-Projekt vor knapp einem Jahr auf Eis gelegt. Es musste nochmal überprüft werden. Jetzt hat sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) klar für eine Umweltverträglichkeitsprüfung-Pflicht für die Seilbahn ausgesprochen.
Laut Rechtsanwältin Fiona List-Faymann von der Kanzlei List bestätigte der VwGH die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, „dass Seilbahnen, die nicht ausschließlich innerhalb geschlossener Siedlungsgebiete liegen, sehr wohl auch unter die einschlägigen Bestimmungen des UVP-G 2000 fallen. Damit unterliegt auch das Projekt „Seilbahn Kahlenberg“ dem UVP-G 2000 - eine Einzelfallprüfung gemäß dem UVP-G 2000 ist somit zwingend durchzuführen.“
Die Projektgegner jubeln bereits. Damit sei die Realisierung nun in weite Ferne gerückt. „Jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung dauert Jahre und kostet sehr viel Geld“, sagt Hans Binder von der Bürgerinitiative „Schützt den Wienerwald – STOPP der Seilbahn auf den Kahlenberg“. Der Projektbetreiber, die Genial Tourismus- und Projektentwicklung GmbH, zeigt sich auf „Krone“-Anfrage noch abwartend.
Kommentare
