Starker Gegenwind für Kahlenberg-Seilbahn

Von Heiligenstadt auf den Kahlenberg in nur 20 Minuten. Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Kahlenberg errichten – wir berichteten. Doch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Mega-Projekt vor knapp einem Jahr auf Eis gelegt. Es musste nochmal überprüft werden. Jetzt hat sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) klar für eine Umweltverträglichkeitsprüfung-Pflicht für die Seilbahn ausgesprochen.