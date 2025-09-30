Koralmbahn soll mehr Wachstum auf Schiene bringen

Die Koralmbahn wird ab Mitte Dezember eine große Erleichterung für Pendler zwischen Klagenfurt und Graz, die Nord-Süd-Achse wird gestärkt. „Damit ist die Bahn jetzt auch auf der Südstrecke klar im Vorteil“, freut sich ÖBB-Chef Andreas Matthä. Aber das ist erst der Anfang: Viele Investitionen in die südösterreichische Wirtschaft sollen noch auf Schiene kommen.