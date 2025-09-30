70.000 Euro an Futter für Österreichs Tiere in Not

Auch heuer zeigt die „Krone“-Tierecke, wie sehr diese Werte gelebt werden: Mit einer gewaltigen Welle der Unterstützung gehen Futterspenden im Wert von rund 70.000 Euro an Tierheime, Vereine und private Tierschützer in allen Bundesländern. Damit bleibt eine Tradition lebendig, die längst zu einem Herzensprojekt geworden ist – und das ganze Jahr über wirkt.