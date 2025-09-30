Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So hilft ihre Spende!

70.000 Euro an Futter für Österreichs Tiere in Not

Tierecke News
30.09.2025 15:56
Hungrige Bäuche müssen gefüllt werden. Dank der Spenden unserer Leser können nun viele ...
Hungrige Bäuche müssen gefüllt werden. Dank der Spenden unserer Leser können nun viele Vierbeiner versorgt werden.(Bild: Andrii Savchenko)

Wenn Herzen für Tiere schlagen, dann zeigt sich, wie groß Menschlichkeit sein kann – besonders am Welttierschutztag, an dem die „Krone“ Tierecke wieder Hoffnung und Futter in ganz Österreich verteilt. Dank der vielen Spenden unserer Leser!

0 Kommentare

Bald ist Welttierschutztag – ein Tag, der uns seit 1931 am 4. Oktober daran erinnert, Verantwortung, Schutz und Liebe für unsere Tiere zu zeigen. Sie sind Gefährten, Freunde, manchmal Rettungsanker – und dürfen niemals vergessen werden.

Auch heuer zeigt die „Krone“-Tierecke, wie sehr diese Werte gelebt werden: Mit einer gewaltigen Welle der Unterstützung gehen Futterspenden im Wert von rund 70.000 Euro an Tierheime, Vereine und private Tierschützer in allen Bundesländern. Damit bleibt eine Tradition lebendig, die längst zu einem Herzensprojekt geworden ist – und das ganze Jahr über wirkt.

Seit vielen Jahren kümmert sich Maggie Entenfellner mit ihrem Tierecke-Team um die größten ...
Seit vielen Jahren kümmert sich Maggie Entenfellner mit ihrem Tierecke-Team um die größten Sorgen von Tierhaltern und ihren Vierbeinern.(Bild: Groh Klemens)

„Diese Unterstützung leisten wir seit Jahrzehnten und sie bleibt ein verlässlicher Beitrag zum Tierschutz“, betont Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. Und tatsächlich: Bereits im Laufe dieses Jahres konnten Futterspenden im Wert von insgesamt 160.000 Euro ausgeliefert werden.

Auch an Menschen in schweren Lebenslagen wurde gedacht – sie erhielten Fressnapf-Gutscheine, um ihre vierbeinigen Freunde weiterhin versorgen zu können. Denn niemand soll das geliebte Tier an seiner Seite aufgeben müssen.

So können auch Sie helfen!

  • Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt.
  • Helfen auch Sie dabei, diese wertvolle Arbeit aufrechtzuerhalten!
  • Spendenkonto
    „Verein Freunde der Tierecke“
    IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
    BIC: BAWAATWW

Die Botschaft der Tierecke ist klar: Tierschutz kennt keinen einzelnen Tag. Er bedeutet tägliches Hinschauen, Zuhören, Helfen. Mit unbürokratischer Unterstützung, Rat und Tat gelingt es, Leid zu lindern und Hoffnung zu schenken – für Tiere und Menschen gleichermaßen.

Gerade am Welttierschutztag aber dürfen wir uns alle daran erinnern, dass jede Futterspende, jede helfende Hand, jedes Stück gelebte Solidarität den Unterschied macht – und dass aus vielen kleinen Gesten eine große Bewegung wird, die Österreichs Tiere trägt.

Porträt von Tierecke
Tierecke
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
176.829 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
144.172 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.134 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1141 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf