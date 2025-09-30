70.000 Euro an Futter für Österreichs Tiere in Not

Wenn Herzen für Tiere schlagen, dann zeigt sich, wie groß Menschlichkeit sein kann – besonders am Welttierschutztag, an dem die „Krone“ Tierecke wieder Hoffnung und Futter in ganz Österreich verteilt. Dank der vielen Spenden unserer Leser!
Bald ist Welttierschutztag – ein Tag, der uns seit 1931 am 4. Oktober daran erinnert, Verantwortung, Schutz und Liebe für unsere Tiere zu zeigen. Sie sind Gefährten, Freunde, manchmal Rettungsanker – und dürfen niemals vergessen werden.
Auch heuer zeigt die „Krone“-Tierecke, wie sehr diese Werte gelebt werden: Mit einer gewaltigen Welle der Unterstützung gehen Futterspenden im Wert von rund 70.000 Euro an Tierheime, Vereine und private Tierschützer in allen Bundesländern. Damit bleibt eine Tradition lebendig, die längst zu einem Herzensprojekt geworden ist – und das ganze Jahr über wirkt.
„Diese Unterstützung leisten wir seit Jahrzehnten und sie bleibt ein verlässlicher Beitrag zum Tierschutz“, betont Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. Und tatsächlich: Bereits im Laufe dieses Jahres konnten Futterspenden im Wert von insgesamt 160.000 Euro ausgeliefert werden.
Auch an Menschen in schweren Lebenslagen wurde gedacht – sie erhielten Fressnapf-Gutscheine, um ihre vierbeinigen Freunde weiterhin versorgen zu können. Denn niemand soll das geliebte Tier an seiner Seite aufgeben müssen.
Die Botschaft der Tierecke ist klar: Tierschutz kennt keinen einzelnen Tag. Er bedeutet tägliches Hinschauen, Zuhören, Helfen. Mit unbürokratischer Unterstützung, Rat und Tat gelingt es, Leid zu lindern und Hoffnung zu schenken – für Tiere und Menschen gleichermaßen.
Gerade am Welttierschutztag aber dürfen wir uns alle daran erinnern, dass jede Futterspende, jede helfende Hand, jedes Stück gelebte Solidarität den Unterschied macht – und dass aus vielen kleinen Gesten eine große Bewegung wird, die Österreichs Tiere trägt.
