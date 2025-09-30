Vorteilswelt
Sturm-Leitwolf

Darum hofft alles aufs Comeback des Zauberers

Steiermark
30.09.2025 12:30
Einer der besonderen Kiteishvili-Momente (o.): Das Europa-League-Tor gegen Feyenoord 2022.
Einer der besonderen Kiteishvili-Momente (o.): Das Europa-League-Tor gegen Feyenoord 2022.(Bild: GEPA)

Nach dem 1:0 gegen Hartberg trifft Sturm am Donnerstag in der Europa League vor vollem Haus auf die Glasgow Rangers. Otar Kiteishvili steht wieder im Training, weshalb nicht nur die Statistiker aufatmen. 

Gegen die Glasgow Rangers soll beim Heimstart in die Europa League am Donnerstag unbedingt wieder der „Zauberer“ Regie führen – es gibt wohl keinen Sturm-Fan, der nicht auf das Comeback von Otar Kiteishvili hofft! Nach seinem Heimatbesuch in Georgien, wo er familiäre Dinge regeln musste, ist der 29-jährige Spielmacher wieder zurück in Graz. Am Montag spulte er in Messendorf allein die ersten Schichten ab.

