Darum hofft alles aufs Comeback des Zauberers

Gegen die Glasgow Rangers soll beim Heimstart in die Europa League am Donnerstag unbedingt wieder der „Zauberer“ Regie führen – es gibt wohl keinen Sturm-Fan, der nicht auf das Comeback von Otar Kiteishvili hofft! Nach seinem Heimatbesuch in Georgien, wo er familiäre Dinge regeln musste, ist der 29-jährige Spielmacher wieder zurück in Graz. Am Montag spulte er in Messendorf allein die ersten Schichten ab.