Darum hofft alles aufs Comeback des Zauberers
Sturm-Leitwolf
Nach dem 1:0 gegen Hartberg trifft Sturm am Donnerstag in der Europa League vor vollem Haus auf die Glasgow Rangers. Otar Kiteishvili steht wieder im Training, weshalb nicht nur die Statistiker aufatmen.
Gegen die Glasgow Rangers soll beim Heimstart in die Europa League am Donnerstag unbedingt wieder der „Zauberer“ Regie führen – es gibt wohl keinen Sturm-Fan, der nicht auf das Comeback von Otar Kiteishvili hofft! Nach seinem Heimatbesuch in Georgien, wo er familiäre Dinge regeln musste, ist der 29-jährige Spielmacher wieder zurück in Graz. Am Montag spulte er in Messendorf allein die ersten Schichten ab.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.