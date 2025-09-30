Polizei schnappt Dealer: 4,7 Kilo Drogen gesichert

Gegen 17.20 hielt die Polizeistreife in Feldkirchen einen Pkw an. Als die Beamten sich das Auto des 39-jährigen Lenkers, einem Mann aus dem Bezirk Feldkirchen, genauer anschauten, stießen sie auf eine besondere Fracht. „Es wurden 32 Cannabissetzlinge sowie szenetypisches Zubehör aufgefunden“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Dieser Fund rief auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf den Plan – eine Hausdurchsuchung wurde angeordnet und noch am Montag um 21.30 Uhr durchgeführt. Und die Polizei wurde gleich fündig: insgesamt 4,7 Kilo Cannabisblüten, Cannabiskraut, Haschisch, Cannabisharz. „Auch Suchtmittelutensilien, Cannabispflanzensamen, Verpackungsmaterial wurden aufgefunden und sichergestellt“, so die Polizei. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.