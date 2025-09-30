Katastrophaler Saisonstart: Sportboss tritt zurück

Nach dem katastrophalen Saisonstart von Borussia Mönchengladbach ist Roland Virkus als Geschäftsführer Sport zurückgetreten.
Wie die Fohlen mitteilten, haben Präsidium und Aufsichtsrat den 58-Jährigen von seinen Aufgaben entbunden. „Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden“, sagte Virkus.
Kluburgestein Virkus war seit 1990 in verschiedenen Positionen bei Gladbach tätig, seit Februar 2022 war er Sport-Geschäftsführer.
Präsident Rainer Bonhof erklärte: „Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen. Dieser Schritt ist Roland sicher nicht leichtgefallen, denn er lebt Borussia und hat die Position des Geschäftsführers Sport im Februar 2022 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz als Geschäftsführer. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben.“
Aufsichtsratsvorsitzender Michael Hollmann sagt: „Bei unseren internen Diskussionen stand bei allen Beteiligten immer das Wohl unseres Vereins im Vordergrund, auch bei Roland Virkus. Unsere gemeinsame Entscheidung kam in einer wertschätzenden Atmosphäre zustande. Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsführung sind in Abstimmung über die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen.“
Letzter Tabellenplatz
Gladbach ist mit nur zwei Punkten aus den ersten fünf Bundesligaspielen in die Saison gestartet, womit man auf dem letzten Platz der Tabelle steht. Nach dem 3. Spieltag hatte deswegen bereits Trainer Gerardo Seoane gehen müssen. Für ihn übernahm interimistisch Eugen Polanski.
