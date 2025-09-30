Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburg-Duo

Vom Abstellgleis zurück in die Spur

Salzburg
30.09.2025 16:00
Gourna-Douath (li.) und Terzic (re.) sind wieder Optionen. Bidstrup (M.) fällt aus.
Gourna-Douath (li.) und Terzic (re.) sind wieder Optionen. Bidstrup (M.) fällt aus.(Bild: Tröster Andreas)

Wie berichtet muss Salzburg beim Europa-League-Gastspiel in Lyon auf Kapitän Mads Bidstrup verzichten. Durch seinen Ausfall könnte der schon ausgemusterte Rekordtransfer der Bullen zum Zug kommen. Auch ein anderer ist vom Abstellgleis wieder zurück in der Spur.

0 Kommentare

Juli 2022. Ein hochtalentierter, in Österreich aber noch unbekannter Franzose wechselt von Saint Etienne zu Salzburg. Kostenpunkt: 13 Millionen Euro. Bis heute ist Lucas Gourna-Douath nicht nur der Rekordtransfer der Bullen, sondern auch von der österreichischen Bundesliga. Sein Können ließ der Mittelfeldspieler an der Salzach aber noch nicht so oft aufblitzen. Auch deshalb wollte ihn der Klub im Sommer, nachdem der 22-Jährige bereits im Frühjahr zur AS Roma nach Italien verliehen war, unbedingt loswerden. Auch Gourna-Douath selbst hatte das Kapitel Salzburg schon abgeschlossen. Zu einem Transfer kam es aber nicht, ein passender Abnehmer wurde nicht gefunden. Daher ist der „Sechser“ nach wie vor hier.

Zurück auf dem Feld: Gourna-Douath (re.).
Zurück auf dem Feld: Gourna-Douath (re.).(Bild: GEPA)

Und hat sich mit der Situation mittlerweile angefreundet. Nachdem er zu Beginn der Saison viel Trainingsrückstand hatte, ist er mittlerweile wieder richtig fit. Bei der Euro-League-Niederlage gegen Porto kam er zu seinen ersten Minuten, wurde kurz vor Schluss eingewechselt. 30 Sekunden später erzielten die Portugiesen das 1:0 – eine bittere Rückkehr. Aber sein Einsatz war keine Eintagsfliege. Auch aufgrund der Sperre von Soumaila Diabate spielte Gourna-Douath am Wochenende beim 2:1 in Tirol 45 Minuten und machte dabei eine solide Figur. Durch den Bidstrup-Ausfall könnte der Franzose auch am Donnerstag (21, live auf Sky) gegen Lyon – eine andere Option wäre Mamady Diambou – zum Zug kommen. Der 22-Jährige würde wohl auch eine Portion Extra-Motivation mitbringen, denn „OL“ ist der Erzrivale von seinem Jugendklub Saint Etienne. 

Aktuell Stammspieler: Aleksa Terzic (re.).
Aktuell Stammspieler: Aleksa Terzic (re.).(Bild: Birbaumer Christof)

Terzic verdrängte Krätzig
Einen Stammplatz hat mit Aleksa Terzic ein weiterer erst aussortierter Bulle aktuell inne. Der Linksverteidiger wurde nicht für die Klub-WM nominiert, bekam dazu mit Frans Krätzig einen Neuzugang auf seiner Position vor die Nase gesetzt. „Es gab in der Transferperiode viele Gerüchte und Überlegungen“, sagte Coach Thomas Letsch kürzlich. „Aber er ist bei uns. Und jeder Spieler, der bei uns ist, spielt eine Rolle.“

Lesen Sie auch:
Kerim Alajbegovic spielt seit rund drei Monaten für Red Bull Salzburg. 
Erst drei Monate hier
Neuer Vertrag für Juwel von Red Bull Salzburg
30.09.2025
Bulle Petar Ratkov
„Ich denke, wir sind wieder in der Spur“
29.09.2025

Am Donnerstag winkt das dritte Spiel in Serie von Beginn an für den Serben. Dass er den Plan hatte, den Klub zu verlassen, wollte Terzic zuletzt nicht bestätigen. „Das habe ich nie gesagt.“ Er habe auf die Chance gewartet. Diese gelte es auch zu nutzen. Terzic stellte deutlich klar: „Ich bin ein Teil des Teams. Da man muss immer alles geben, egal ob man spielt oder nicht.“

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgLyonÖsterreichSalzachItalien
Sommer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
176.829 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
144.172 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.134 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1141 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf