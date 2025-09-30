Vom Abstellgleis zurück in die Spur

Und hat sich mit der Situation mittlerweile angefreundet. Nachdem er zu Beginn der Saison viel Trainingsrückstand hatte, ist er mittlerweile wieder richtig fit. Bei der Euro-League-Niederlage gegen Porto kam er zu seinen ersten Minuten, wurde kurz vor Schluss eingewechselt. 30 Sekunden später erzielten die Portugiesen das 1:0 – eine bittere Rückkehr. Aber sein Einsatz war keine Eintagsfliege. Auch aufgrund der Sperre von Soumaila Diabate spielte Gourna-Douath am Wochenende beim 2:1 in Tirol 45 Minuten und machte dabei eine solide Figur. Durch den Bidstrup-Ausfall könnte der Franzose auch am Donnerstag (21, live auf Sky) gegen Lyon – eine andere Option wäre Mamady Diambou – zum Zug kommen. Der 22-Jährige würde wohl auch eine Portion Extra-Motivation mitbringen, denn „OL“ ist der Erzrivale von seinem Jugendklub Saint Etienne.