Deal mit Italien bringt Heer in Zwickmühle

Einschnitte auch im Sozialbereich

Schlechte Budget-Nachrichten kommen auch aus dem Sozialressort. Der Mobilitätszuschuss für Menschen mit Behinderung wird heuer von 697 auf 335 Euro halbiert. 2027 soll er sogar gänzlich gestrichen werden. Vorgesehen ist der Mobilitätszuschuss für berufstätige Menschen mit Behinderung, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Die Zahlung ist ein Ausgleich für die Mehrkosten durch die Anfahrt mit einem eigenen Auto.

Sozialministerin Korinna Schumann begründet die Kürzung mit der budgetären Situation des Ausgleichstaxfonds, über den der Mobilitätszuschuss ausbezahlt wird. Der Fond wird aus Ausgleichszahlungen von Unternehmen, die die Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderung nicht erfüllen, gespeist. In den vergangenen Jahren seien die Ausgaben aus dem Fonds „ohne Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung“ deutlich erhöht worden. Dadurch ergibt sich laut Sozialministerium ab dem Jahr 2026 eine Finanzierungslücke von 100 Millionen. Zur Deckung seien 65 Millionen zusätzlich aus dem Bundesbudget freigegeben worden. 35 Millionen müssten eingespart werden.