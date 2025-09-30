„Früher hatten wir zehn Schwalbenarten am Hof“

Der „Wissenschafter des Jahres 2022“ ist ein gebürtiger Oberösterreicher aus dem Ortsteil Stallbach in Kronstorf (Bezirk Steyr). Essls Spezialgebiet ist die Botanik und Biodiversitätsforschung. „Ich fühle mich wie ein Arzt, indem ich eine Diagnose gebe“, lachte er am Donnerstag zu Beginn seines Vortrags im Ars Electronica Center. Dabei projizierte er historische Landschaftsaufnahmen an die Wand – dieselben Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aus intakten Naturlandschaften wurden über die Jahre verdorrte Wiesen und kaputte Wälder.

Bäume können sich nicht mehr schützen

Warum wir diese Unterschiede nicht so dramatisch wahrnehmen, sei ganz einfach zu erklären: „Unser Referenzzeitraum sind nicht 30 Jahre, sondern vielleicht die letzten ein bis zwei Sommer.“ Das führe teilweise zu Trugschlüssen, weshalb viele den Klimawandel verharmlosen: „Nur weil der vergangene Juli recht verregnet war, sagen dann viele, er sei viel kälter gewesen als sonst – dass er in Wahrheit immer noch um zwei Grad wärmer war als jeder andere in den 90er-Jahren, sehen wir natürlich nicht.“