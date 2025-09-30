Familienvater entdeckt Jackpot in Jackentasche

Der Mann hatte den Spielschein ohne Kundenkarte eingereicht und war daher für Lotto Hessen zunächst nicht kontaktierbar. Nachdem sich niemand meldete, startete die Lottogesellschaft Ende Mai eine Plakataktion in den Verkaufsstellen. Sogar im Radio wurde nach dem anonymen Gewinner gesucht – doch der spätere Millionär hörte die Aufrufe selbst, ohne zu ahnen, dass er gemeint war. „Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen?“, sagte er rückblickend.