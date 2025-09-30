Bundeswehr-Flugzeug mit Pyrotechnik beschossen

Einem Bericht des „Spiegel“ zufolge ereignete sich der Vorfall Freitagmittag. Die „Hercules“ hob gerade vom Fliegerhorst Celle in Niedersachsen ab, als plötzlich ein Lichtblitz zu sehen und wenig später ein lauter Knall zu vernehmen gewesen sei. Da es am helllichten Tag zum Abschuss des pyrotechnischen Gegenstandes gekommen ist, schließen die Ermittler der Bundeswehr und der Polizei eine gezielte Aktion nicht aus.