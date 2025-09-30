Verletzungsdrama überschattet Sieg der Dolphins

Hill hatte sich die augenscheinlich schwere Verletzung im dritten Viertel zugezogen und bis dahin alle sechs Pässe in seine Richtung für insgesamt 67 Yards Raumgewinn gefangen. Hill gewann mit den Kansas City Chiefs die Super Bowl und hat seit seinem NFL-Debüt 2017 mehr Raumgewinn durch Pässe als jeder andere Profi in dieser Zeit. Quarterback Tua Tagovailoa hatte zwei Touchdown-Pässe, Justin Fields wartet dagegen weiter auf seinen ersten Sieg als Spielmacher der Jets.