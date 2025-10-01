Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Reine Verschwendung“

Warum auch bei Herbstwetter Nebelduschen an sind

Wien
01.10.2025 06:00
12 Grad und Regenwetter: Ein „Krone“-Leser dokumentierte kürzlich diese (seiner Meinung nach) ...
12 Grad und Regenwetter: Ein „Krone“-Leser dokumentierte kürzlich diese (seiner Meinung nach) „Verschwendung von Wasser und Energie“ in Wien-Penzing.(Bild: privat)

Bei Hitzewellen sind sie toll: die Nebelduschen und anderen Wasserelemente, die Passanten erfrischende Spritzer ins Gesicht wehen und den glühenden Asphalt abkühlen. Nur jetzt im Herbst, wo in den Wiener Außenbezirken erster Bodenfrost erwartet wird, bringen sie nichts. Warum sie dennoch laufen.

0 Kommentare

Ein „Krone“-Leser aus Penzing hat vergangene Woche – bei 12 Grad und Regen – in der Goldschlaggasse und in der Nisselgasse Stelen mit Sprühnebel und andere Wasserspiele in Vollbetrieb fotografiert. „Was für eine Verschwendung von Wasser und Energie“, wettert der Anrainer.

Kein Einzelfall. Auch aus anderen Bezirken melden Leser immer wieder ähnliche Beobachtungen. „Wie kann das sein? Lässt sich das nicht besser steuern?“, lautet die Frage.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
243.740 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
156.449 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Formel 1
Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde
111.590 mal gelesen
Die Formel 1 gastiert 2026 in Madrid.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1649 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
„Reine Verschwendung“
Warum auch bei Herbstwetter Nebelduschen an sind
Fifi Pissecker
„Wenn du nicht mehr lachst, ist alles verloren!“
Mitmachen & gewinnen
Gewinne Tennis-Tickets und Blick hinter Kulissen!
Live in der Stadthalle
Volbeat: Mit gestohlenem Sound in den Rock-Olymp
Politikum „Fall Anna“
Vergewaltigung: Die Krux mit den Verurteilungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf