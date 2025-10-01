Warum auch bei Herbstwetter Nebelduschen an sind

Bei Hitzewellen sind sie toll: die Nebelduschen und anderen Wasserelemente, die Passanten erfrischende Spritzer ins Gesicht wehen und den glühenden Asphalt abkühlen. Nur jetzt im Herbst, wo in den Wiener Außenbezirken erster Bodenfrost erwartet wird, bringen sie nichts. Warum sie dennoch laufen.