„Jean Genet war eine Kultfigur und mein Freund!“

Die feurige Liebe zum Theater! Sie war Antrieb und Inhaltsträger eines Lebens im Zeichen der Bühne und für die Komödie. Und doch war es ein Kärntner Wunder, dass aus dem ursprünglichen Wunsch des aus Paris über Wien heimgekehrten Theater-Haudegens nach einer „eigenen“ Bühne ein bis heute quicklebendiges Sommerspielfest geworden ist.