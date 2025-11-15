„Nicht Perfektion zählt, sondern Entwicklung“

Klar, dass der Gastgeber und Ex-Spitzen-Kombinierer, der erfolgreichste Olympionike des Landes, sehr bewegt war. „Ihr gebt mir so eine Wertschätzung, das ist etwas ganz Besonderes“, meinte Gottwald vor rund 150 Gästen, darunter seine Frau und Kinder sowie viele Freunde. Dann sprach der 49-Jährige über sein 520 Seiten dickes Werk. Aus 42 handschriftlichen Heute-Tagebucheinträgen entstanden 126 kurze, klare Themen. Jedes Kapitel endet mit „Frage, Einladung, Haltung“ – nicht als Abschluss, sondern als Einladung, heute zu beginnen. „Ich habe dieses Buch für mich geschrieben. Ich hatte das Gefühl, jemand hat mir den Stift in die Hand gedrückt.“