Gottwald als Autor

„Nicht Perfektion zählt, sondern Entwicklung“

Sport
15.11.2025 16:30
Großer Andrang bei Gottwalds Lesung in der Wolke 21.
Großer Andrang bei Gottwalds Lesung in der Wolke 21.(Bild: Marc Stickler Photography)

Berührend, bestärkend und begeisternd! Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler, stellte in Wien vor fast 150 Gästen, Freunden und Weggefährten sein neues Buch „Keine Zeit für heute“ vor. Ein emotionaler und inspiriender Abend. Mit Standing Ovations.

Großer Andrang in der Toplocation Wolke 21 über den Dächern Wiens. Ski-Präsidentin Roswitha Stadlober, Zampano Peter Schröcksnadel, Ikone Franz Klammer, Fritz Strobl, Petra Kronberger, Hubert Neuper, Andreas Felder, Thomas Rohregger und viele mehr waren in den 21. Stock des Saturn Towers gekommen, um Felix Gottwald für die Präsentation seines Buches „Keine Zeit für heute“ zu feiern.

Auch Klammer, Schröcksnadel, Stadlober und Steinacher lauschten.
Auch Klammer, Schröcksnadel, Stadlober und Steinacher lauschten.(Bild: Marc Stickler Photography)

Klar, dass der Gastgeber und Ex-Spitzen-Kombinierer, der erfolgreichste Olympionike des Landes, sehr bewegt war. „Ihr gebt mir so eine Wertschätzung, das ist etwas ganz Besonderes“, meinte Gottwald vor rund 150 Gästen, darunter seine Frau und Kinder sowie viele Freunde. Dann sprach der 49-Jährige über sein 520 Seiten dickes Werk. Aus 42 handschriftlichen Heute-Tagebucheinträgen entstanden 126 kurze, klare Themen. Jedes Kapitel endet mit „Frage, Einladung, Haltung“ – nicht als Abschluss, sondern als Einladung, heute zu beginnen. „Ich habe dieses Buch für mich geschrieben. Ich hatte das Gefühl, jemand hat mir den Stift in die Hand gedrückt.“

Gottwald begeisterte mit seiner Buchpräsentation.
Gottwald begeisterte mit seiner Buchpräsentation.(Bild: Marc Stickler Photography)

Die Absicht dahinter? „Es ist sicher keine Motivations-Bibel. Nicht Perfektion sollte für Menschen der Ansporn sein, sondern Entwicklung. Das Buch ist eine Einladung, rät etwa zum Tun, zur Einfachheit und zum Dranbleiben.“ Da applaudierte auch die Skispringer-Garde um Neuper. Präsidentin Stadlober, die mit Gottwald jährlich wandert, freut es, „wenn Athleten schreiben. Felix ist ein sehr inspirierender Mensch, der seinen Weg auch nach der sportlichen Karriere geht.“ Am Ende der Präsentation gab es Standing Ovations, ehe der stimmungsvolle Abend gemütlich ausklang.

Infos: 

Verlag: Selbstverlag Felix Gottwald.

Preis: € 29,90.

Erhältlich: Über die Homepage des Autors www.felixgottwald.at, im gesamten Buchhandel oder online, u. a. über Amazon.

Folgen Sie uns auf