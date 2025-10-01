Wie viel Jahrmarkt passt ins Familienbudget?

Kennen Sie es auch, dieses Kribbeln im Bauch? Schon von weitem sieht man das Riesenrad und die bunten Lichter. Musik dröhnt aus den Boxen, es riecht nach heißem Fett und Zuckerwatte. Vorfreude knistert in der Luft. Das ist der Urfahranermarkt – ein Abenteuerspielplatz für die ganze Familie! Wenn man sich`s leisten kann.

Möglichst viel Action für möglichst kleine Preise: Unsere Mission war klar, als wir fünf uns am Urfahranermarkt ins Getümmel stürzten mit der Frage: Kann Sparen überhaupt Spaß machen? Oder werden uns Frust und Tränen am Ende die Stimmung verderben?