Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Morgentau“

Selbstversorger-Gärten stehen vor dem Zusperren

Oberösterreich
18.11.2025 16:53
Mit der Idylle in der Stadt wirbt „Morgentau“
Mit der Idylle in der Stadt wirbt „Morgentau“(Bild: Morgentau Gärten)

Corona brachte eine Hochphase, seither geht´s immer mehr bergab. Nun droht den Selbstversorger-Gärten von „Morgentau“ das Aus. Sollten mit Jahresende nicht genügend Buchungen da sein, werden die Parzellen in Linz, Leonding und Graz zugesperrt. Auch ein Nachfolger könnte sich melden, der das gesamte Projekt übernimmt.

0 Kommentare

Mit viel Idealismus, Überzeugung und Einsatz haben Biopionier und Demeterbauer Christian Stadler und sein Team 2015 die „Morgentau Gärten“ gestartet. Der Erfolg war da, bis zu 15 Standorte betrieb man zur besten Zeit, derzeit sind es noch neun. „Jetzt steht eine Weichenstellung an. Denn das Projekt stellt uns besonders in den letzten Jahren vor große wirtschaftliche und personelle Herausforderungen. Um unsere Gärten 2026 halten und wirtschaftlich führen zu können, brauchen wir bis 31. Dezember 2025 mindestens 550 fixe Buchungen für unsere neun aktuellen Standorte in Linz, Leonding und Graz“, so Initiator Christian Stadler. „Sollten wir keine 550 Buchungen zusammenbekommen, werden wir mit Jahresende 2025 schweren Herzens schließen müssen“, so Stadler. Und:  „Dann bekommen alle selbstverständlich ihr Geld zurück.“

Das kosten die Parzellen
„In der Corona-Zeit waren unsere Gärten für viele ein besonders wichtiger Ort, um rausgehen und sich im Freien mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Unsere Gärten  sind eine wirklich tolle Gemeinschaft. Bei ausreichender Buchungsmenge geht es in jedem Fall weiter“, so Christian Stadler. Derzeit gibt´s in Linz am Bindermichl, Dornach, am Freinberg, Froschberg und bei der solarCity und in Leonding Parzellen. Diese sind 20, 40 oder 60 Quadratmeter groß, kosten zwischen 182 und 402 Euro pro Jahr, in einer Premium-Version von 240 bis 528 Euro.

Nachfolger gesucht
Dass sich Stadler von den Gärten trennen will, ist aber schon beschlossen, auch falls die kommende Saison noch gerettet werden kann: „Grundsätzlich haben wir uns entschlossen, einen motivierten, selbstständig tätigen Betreiber zu suchen, der unsere ,Morgentau Gärten´ nach professioneller Übergabe von uns übernimmt und in gewohnter Qualität möglichst als Full time-Job weiterführt. Gern bereits ab 2026 mit unserer Unterstützung, spätestens jedoch ab 2027 in Eigenregie. Immer vorausgesetzt, wir erreichen unser Buchungsziel bis 31.12.2025.“

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
211.776 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
206.761 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.219 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Oberösterreich
„Morgentau“
Selbstversorger-Gärten stehen vor dem Zusperren
Regisseur im Talk
Bühnenkunst: „Es bleibt ein Kampf ums Überleben“
Kletter-Ass hört auf
Karriereende mit 24: „Machte keinen Spaß mehr“
Schwer verletzt
Baum brach entzwei und fiel auf 22-Jährigen
Baldige Schließung
Traditions-Hotel im Kurort ist zweites Mal pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf