Selbstversorger-Gärten stehen vor dem Zusperren

Mit viel Idealismus, Überzeugung und Einsatz haben Biopionier und Demeterbauer Christian Stadler und sein Team 2015 die „Morgentau Gärten“ gestartet. Der Erfolg war da, bis zu 15 Standorte betrieb man zur besten Zeit, derzeit sind es noch neun. „Jetzt steht eine Weichenstellung an. Denn das Projekt stellt uns besonders in den letzten Jahren vor große wirtschaftliche und personelle Herausforderungen. Um unsere Gärten 2026 halten und wirtschaftlich führen zu können, brauchen wir bis 31. Dezember 2025 mindestens 550 fixe Buchungen für unsere neun aktuellen Standorte in Linz, Leonding und Graz“, so Initiator Christian Stadler. „Sollten wir keine 550 Buchungen zusammenbekommen, werden wir mit Jahresende 2025 schweren Herzens schließen müssen“, so Stadler. Und: „Dann bekommen alle selbstverständlich ihr Geld zurück.“