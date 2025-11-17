New York: Klimt-Bild vom Attersee unter dem Hammer

Diese Nacht wird in die Geschichte der Kunst eingehen: Am Dienstag werden in New York Werke von Gustav Klimt versteigert. Wie berichtet, könnte das Gemälde „Bildnis Elisabeth Lederer“ einen Weltrekordpreis erzielen. Insgesamt kommen fünf Klimt-Werke unter den Hammer, darunter auch ein Landschaftsbild vom Attersee.