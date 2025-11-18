Karriereende mit 24: „Machte keinen Spaß mehr“

Trainer als Problem?

Was bei Lettner ausschlaggebend für den unerwarteten Schritt war? „Mir hat es mit dem Team und den Trainern nicht mehr so viel Spaß gemacht. Normalerweise war die Kletterhalle immer ein Ort, wo ich mich auch bei privaten Problemen sicher gefühlt hatte und abschalten konnte. Das war aber nicht mehr so – und somit habe ich jetzt den Schlussstrich gezogen“, so Lettner, die die Leidenschaft für ihren Sport aber nicht verloren hat, erst zuletzt „ohne schlechten Gewissen und voller Freude“ im italienischen Arco Felsklettern war. Wie es nach der Karriere nun weitergeht? „Ich habe ein paar Ideen im Kopf, aber es ist noch nichts fix!“